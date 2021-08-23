США продадут 20 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики США продаст 20 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении американского ведомства.

"Министерство энергетики намеревается продать 20 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, - отмечается в заявлении. - Доход будет передан Министерству финансов США до конца финансового года". Торги пройдут в период с 31 августа по 13 сентября.

Стратегический нефтяной резерв США - крупнейший в мире запас нефти. Его объем на данный момент составляет около 624 млн баррелей, всего объем хранилищ рассчитан примерно на 714 млн баррелей. Ранее президент США Джо Байден достиг договоренности с представителями Конгресса о том, что доходы от продажи нефти из резерва будут использованы для финансирования плана модернизации инфраструктуры США.

Объем добычи нефти в США составляет около 11 млн баррелей в сутки, потребление - примерно 20 млн баррелей в сутки.