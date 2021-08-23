Реконструкцию аэропорта Чебоксар завершат в июле-августе 2022 года

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции Международного аэропорта Чебоксар будут завершены в июле-августе 2022 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС в кулуарах Международного военно-технического форума "Армия-2021" глава Чувашии Олег Николаев.

"На сегодняшний день работы начаты и активно уже проводятся, и плановый срок окончания работ - примерно через год, то есть июль-август следующего года. За это время аэропорт полностью будет модернизирован", - сказал собеседник агентства.

Глава Чувашии пояснил, что в этот срок будет расширена площадь аэропорта, а также установлено новое оборудование для обслуживания пассажиров. "Таким образом, аэропорт, конечно же, помимо того, что получит абсолютно современные стандарты обслуживания пассажиров, еще и увеличит свои пропускные мощности для того, чтобы обслуживать большее количество пассажиров", - сказал Николаев.

По его словам, по итогам 2021 года аэропорт рассчитывает перевезти 415-420 тыс. пассажиров. "После реконструкции аэропорт способен будет обслужить примерно 600 тыс. пассажиров без особой нагрузки", - уточнил глава республики.

Николаев добавил, что сумма инвестиций, которая на сегодняшний день заявлена оператором аэропорта на реконструкцию, составляет примерно 550 млн рублей. "Это включая как ремонтно-строительные работы, так и дополнительное оборудование, которое будет установлено в ходе реконструкции", - отметил собеседник агентства.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.