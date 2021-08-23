ПСБ предоставит более 5 млрд рублей на исполнение гособоронзаказа ОКБ "Новатор"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк предоставит кредит на более чем 5 млрд рублей конструкторскому бюро "Новатор" для выпуска продукции по гособоронзаказу. Соответствующее соглашение стороны заключили сегодня в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021", говорится в сообщении пресс-службы банка.

Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и генеральный директор, генеральный конструктор компании Фарид Абдрахманов.

Кредит будет выдан на срок до конца 2026 года.

Председатель ПСБ Петр Фрадков отметил, что заключение нового кредитного договора позволит расширить уровень сотрудничества между банком и компанией. "Новый кредитный договор позволит ОКБ "Новатор" успешно и в срок выполнить задание правительства РФ по государственному оборонному заказу, а Министерство обороны РФ получит первоклассную и качественную продукцию", - приводит пресс-служба слова генконструктора компании Фарида Абдрахманова.

Промсвязьбанк входит в ТОП-10 крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций. Кредитная организация законодательно определена в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.

ОКБ "Новатор" является многопрофильным предприятием, в том числе разрабатывает изделия различных классов для сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных сил и космических войск России.