Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Бывший министр природных ресурсов России, геолог Виктор Орлов умер на 82-м году. Об этом сообщает "Новатэк", членом совета директоров которого был Орлов.

Орлов начинал свою карьеру рабочим на угольной шахте, был в том числе членом Совета Федерации и президентом Российского геологического общества.

"Он руководил всеми видами геологоразведочных работ на территории 20 областей и пяти республик России, был в числе первооткрывателей месторождений и стал автором нового внедренного хозяйственного механизма - прототипа перехода геологоразведочной отрасли на рыночные рельсы в конце 1980-х годов", - отмечают в "Новатэке".

В компании подчеркнули его значительный вклад в формирование и развитие законодательной базы геологической отрасли, в частности, по его инициативе и при непосредственном участии был разработан ряд федеральных законов.