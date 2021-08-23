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"Тинькофф банк" планирует открыть "дочку" на Филиппинах

Совет директоров банка одобрил акционерный капитал дочерней организации на территории республики в размере 2 млрд филиппинских песо

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. "Тинькофф банк" планирует подать ходатайство в ЦБ Республики Филиппины на получение лицензии цифрового банка через создание дочерней кредитной организации, следует из материалов банка по итогам заседания совета директоров.

В материалах кредитной организации отмечается, что глава "Тинькофф мобайл" Георгий Чесаков уполномочен "представлять интересы банка при подаче ходатайства в Центральный банк Республики Филиппины на получение лицензии цифрового банка путем создания дочерней кредитной организации на территории Республики Филиппины".

Также совет директоров одобрил акционерный капитал дочерней организации на территории Республики Филиппины в размере 2 млрд филиппинских песо.

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