Более 258 тыс. тонн грузов отправили из Петербурга по Севморпути в период летней навигации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Предприятия Санкт-Петербурга в ходе проекта "Санкт-Петербургский агрегатор грузооборота Северного морского пути" отправили более 258 тыс. тонн грузов во время летней навигации 2021 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городского Комитета по делам Арктики.

"В период летней навигации по Северному морскому пути с мая по август 2021 года предприятия в рамках реализации проекта "Санкт Петербургский агрегатор грузооборота Северного морского пути" отгрузили более 258 000 тонн продукции", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, главными направлениями отправки стали порты Норильска, Лабытнанги, Хатанги, Магадана и Диксона. В Арктику были отправлены энергетическое оборудование, а также приборы для обеспечения безопасности речного судоходства, военная и спасательная техника для арктических регионов и специальное крановое оборудование для строительства причала в Диксоне.

В пресс-службе добавили, что в осенний период (с сентября по ноябрь) по арктической магистрали будет отправлено еще более 80 тыс. тонн грузов из других стран и регионов, в частности, 15 тыс. тонн грузов из Китая.

"Ожидается, что при текущих темпах кооперации органов власти и производителей, а также экспедиторских и стивидорных компаний результатом проекта "Агрегатор грузооборота СМП" к 2025 году станет создание 800 новых рабочих мест, что позволит направить в бюджет Петербурга около 400 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Проект "Санкт-Петербургский агрегатор грузооборота Северного морского пути" был запущен Логистическим кластером Северо-Запада РФ совместно с правительством Петербурга в феврале 2021 года. Целью проекта является создание системы грузооборота Северного морского пути для нужд субъектов Арктической Зоны России и Дальнего Востока.