Вице-премьеры РФ и Узбекистана подписали дорожную карту по развитию логистических связей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков на встрече в Ташкенте подписали дорожную карту по реализации меморандума по развитию логистических коридоров между странами. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства России.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и транспортно-логистического сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию межрегионального взаимодействия, кооперационных связей, логистических коридоров. Одним из наиболее важных вопросов стало подписание плана практических мероприятий [дорожной карты] по реализации Меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан в области развития логистических коридоров "Россия - Узбекистан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ обозначает приоритетные меры, направленные на создание необходимой инфраструктуры и организации логистического сервиса. Дорожная карта, как уточняется в сообщении, также определяет формат двустороннего взаимодействия по совершенствованию таможенных, санитарных и фитосанитарных процедур, упрощению порядка перемещения товаров между двумя странами, развитие взаимодействия между государственными органами двух государств в сфере цифровизации, а также содержит в себе конкретные практические меры по реализации инфраструктурных проектов.

Кроме того, Оверчук и Умурзаков договорились об активизации совместной работы по реализации согласованных инвестиционных проектов и обсудили ход подготовки к проведению второго форума межрегионального сотрудничества между РФ и Узбекистаном и отраслевой выставки Made in Uzbekistan в Москве.