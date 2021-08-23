ПСБ и МАК "Вымпел" создают "Клуб диверсификаторов"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) и межгосударственная акционерная корпорация (МАК) "Вымпел" договорились о создании "Клуба диверсификаторов" для обмена лучшими практиками в области проектов диверсификации. Соответствующий меморандум был подписан в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021", говорится в сообщении банка.

Свои подписи под документом поставили руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов и заместитель генерального директора по экономике и финансам МАК "Вымпел" Алексей Митиогло.

При создании клуба будет учтен опыт обеих сторон по теме диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

Участниками клуба выступают предприятия ОПК, которые смогут повысить свою квалификацию в части внедрения современных управленческих технологий, способствующих повышению эффективности решения задач диверсификации, укрепить кадровый потенциал и бизнес-культуру оборонных предприятий, а также проработать организационные, финансовые и кадровые вопросы развития своих дилерско-дистрибьюторских сетей для расширения возможностей сбыта продукции гражданского и двойного назначения, следует из сообщения.

Кроме того, на базе клуба будет реализована программа обучения руководителей высшего и среднего звена предприятий ОПК по направлению диверсификации.

"Мы считаем, что именно слаженная работа всех участников процесса диверсификации даст серьезный скачок в реализации этой важнейшей для сектора ОПК задачи. Работа клуба поможет предприятиям ОПК наладить обмен опытом в вопросах диверсификации и будет содействовать развитию устойчивых деловых связей между ними. ПСБ в свою очередь сможет увеличить портфель проектов диверсификации за счет новых кейсов оборонных предприятий - участников клуба", - отметил Дроздов.

По словам Митиогло, с помощью клуба появится возможность расширения успешных примеров реализованных проектов на конкурентных рынках и удастся запустить механизмы поддержки сбытовых сетей и заказчиков продукции ОПК.