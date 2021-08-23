ПСБ: программы диверсификации требуют еще не менее 2 трлн руб. инвестиций

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Для обеспечения финансирования программ диверсификации необходимо привлечь не менее 2 трлн рублей инвестиций. Такую оценку озвучил вице-президент - директор департамента по работе с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Печенкин на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по ОПК в рамках международного военно-технического форума "Армия-2021".

"На сегодня доля производимой предприятиями ОПК гражданской продукции и товаров двойного назначения в общем объеме производства составляет порядка 25%, и эти объемы в массе своей достигаются благодаря усилиям именно крупных корпораций и холдингов ОПК. Значительная часть уровня диверсификации ОПК обеспечивается за счет активности 30% предприятий отрасли. Поэтому, по нашему мнению, необходимо обратить внимание на те 70% предприятий, у которых до настоящего времени остается крайне высокая зависимость от ГОЗ. По нашим прогнозам, для обеспечения финансирования программ диверсификации необходимо привлечь не менее 2 трлн рублей", - отметил Печенкин, слова которого приводятся в сообщении ПСБ.

По словам Печенкина, сейчас в банке завершается создание экосистемы по вопросам диверсификации. Она будет включать в себя специальный центр компетенций, предоставляющий консалтинговые услуги для структурирования инвестиционных проектов и их дальнейшей проработки для банковского финансирования. Также в рамках поддержки проектов диверсификации предприятий ОПК в экосистеме будет представлен широкий ряд нефинансовых инструментов.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.