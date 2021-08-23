Крупнейший на юге России торгово-развлекательный центр открыли в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 23 августа. /ТАСС/. Строительство крупнейшего на юге России торгово-развлекательного центра (ТРЦ) общей площадью более 153 тыс. кв. метров завершилось в Чечне в день 70-летия со дня рождения первого президента региона Ахмат-Хаджи Кадырова. Комплекс включает в себя более 200 торговых площадей, парковку и административные пункты.

В ТРЦ инновационные архитектурные решения сочетаются с многофункциональной инфраструктурой. Ввод в эксплуатацию центра позволит создать 4 тыс. новых рабочих мест. В торжественной церемонии открытия нового объекта принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

"Благодаря фундаменту, который заложил Ахмат-Хаджи Кадыров, мы живем в мирной, развивающейся, стабильной республике. Регион улучшает свой облик интенсивными темпами, создаются новые рабочие места, реализуются масштабные инвестиционные проекты. Я поздравляю всех с открытием этого грандиозного проекта. Мы сделали очередной шаг в улучшении нашей экономической и инвестиционной политики", - отметил на открытии глава региона Рамзан Кадыров.

Строительство торгово-развлекательного центра "Грозный-Молл" было начато в 2016 году. Архитектором проекта является известная английская компания Chapman Taylor. В октябре прошлого года комплекс получил сертификат Книги рекордов России как самое большое в мире архитектурное изображение звезды размером 18 450 кв. метров. Кроме того, проект стал победителем в номинации "Лучший проект ТЦ" федеральной премии Arendator Awards 2020.