Экспортерам Петербурга полностью возместят затраты на патентование продукции за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Предприниматели Петербурга смогут получить полную компенсацию расходов на патентование и регистрацию товарных знаков за рубежом за счет субсидий городского бюджета. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе горадминистрации.

"В 2021 году могут быть возмещены расходы на экспертные заключения в России, на патентование и регистрацию товарных знаков за рубежом. По этому направлению предусмотрено возмещение затрат в размере 100%, но не более 3 млн рублей для одного предприятия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что экспортерам, участвующим в иностранных выставках и ярмарках, увеличили размер компенсации с 50 до 80%. Одна компания сможет получить не более 1 млн рублей.

Также в 2021 году в перечень возмещаемых затрат включена компенсация на участие в международных выставках и ярмарках, которые прошли в России, и на мероприятия в онлайн-формате. Кроме того, впервые с этого года для экспортеров появилась возможность подавать заявки на компенсацию затрат в электронном виде через личный кабинет предпринимателя на сайте Санкт-Петербургского центра развития и поддержки предпринимательства. Срок окончания приема заявок - 30 ноября 2021 года.