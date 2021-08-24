РБК: "Эльгауголь" оценила ж/д ветку в направлении Тихого океана почти в 100 млрд рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Угольная компания "Эльгауголь" оценила в 97,1 млрд рублей стоимость строительства частной железной дороги от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до Охотского моря, а также создания на побережье порта. Эта цифра ниже затрат, закладываемых РЖД при проектировании, поскольку сформирована с учетом того, что веткой сможет пользоваться только угольная компания, пишет во вторник издание РБК со ссылкой на письмо генерального директора "Эльгауголь" Александра Исаева заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву.

Как следует из расчетов, приложенных к письму, 37,3 млрд рублей из указанной суммы составят расходы на строительство железнодорожной линии, 28,4 млрд рублей планируется потратить на закупку подвижного состава, еще 31,4 млрд рублей потребует создание порта у поселка Чумикан на побережье Охотского моря. Срок строительства оценивается в пять лет, окупаемость проекта - примерно семь лет, указано в приложении.

Как отмечает издание, расчеты показывают, что 1 км дороги оценивается в 74,6 млн рублей. По данным источников РБК в РЖД, это минимум в четыре раза меньше значений, применяемых при проектировании и строительстве компанией. Так, стоимость строительства 1 км железной дороги в рамках проектирования развития участков Восточного полигона оценивается в сумму от 300 млн рублей до 600 млн рублей.

"Капитальные затраты на строительство железнодорожной линии сформированы исходя из нормативов для инфраструктуры необщего пользования, что обеспечивает удельные показатели проекта существенно ниже, чем значения, применяемые при проектировании и строительстве РЖД", - пишет гендиректор "Эльгауголь" в письме.

Исаев отметил, что компания предлагает реализовать проект за счет собственных средств при условии ежегодного гарантированного вывоза 30 млн тонн угля с Эльгинского месторождения по существующим магистралям во время реализации проекта. При этом, по его словам, 15 млн тонн из них уже вывозятся. Получить разрешение на приоритетный вывоз угля на время строительства новой ветки компания сможет благодаря поручению президента РФ, уверен гендиректор. Издание направило запросы в РЖД, а также в администрацию президента РФ.

Ранее о том, что компания "Эльгауголь" предложила построить железнодорожную линию от Эльгинского месторождения в направлении Тихого океана, сообщил глава РЖД Олег Белозеров. Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий строительство Восточного полигона (модернизацию БАМа и Транссиба), поручил профильным ведомствам проработать проект строительства ветки. Эльгинское месторождение угля, расположенное в Якутии, - одно из крупнейших в мире. Запасы месторождения по классификации JORC достигают 2,2 млрд т коксующегося угля.