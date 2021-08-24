СМИ: в Японии разработали меры поддержки рыболовной отрасли после сброса воды с АЭС

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Правительство Японии разработало пакет мер по поддержке рыболовной отрасли на период после планируемого сброса в океан очищенной от радиации воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1". Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo.

В первую очередь власти страны хотят создать специальный фонд, который в том числе будет заниматься закупкой морепродуктов из указанного региона, которые могут долго храниться в условиях заморозки. Предполагается, что сразу после сброса воды на рынке существенно упадет спрос на продукцию, произведенную на северо-востоке страны, где находится префектура Фукусима. Таким образом за счет средств фонда правительство рассчитывает поддержать отрасль и выкупить товар по обычным рыночным ценам.

Продажа накопленных запасов при этом должна осуществляться уже после того, как стихнет общественный резонанс, и рыночные условия восстановятся. Помимо этого, власти намерены усилить информирование населения о безопасности планируемой ими операции по сбросу очищенной воды с АЭС. В рамках этих мер запланировано проведение эксперимента по выращиванию морепродуктов в очищенной от радиации воде.

Правительство Японии 13 апреля разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в небольших объемах в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии уже объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе.

Ряд соседних с Японией стран, включая КНР и Южную Корею, уже выразили свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1".