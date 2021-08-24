Заселять студентов в кампус Дальневосточного федерального университета начнут 9 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Заселение иногородних студентов в кампус Дальневосточного федерального университета, на территории которого пройдет Восточный экономический форум, начнется 9 сентября, обязательная вакцинация от коронавируса для этого не требуется, сообщил во вторник вуз в своем Telegram-канале.

"Заселение иногородних студентов в кампус Дальневосточного федерального университета начнется с 9 сентября. <...> Заселение в городские общежития начнется с 1 сентября. <...> Обязательная вакцинация при заселении не требуется. Сертификат могут запросить только для сбора статистических данных", - сообщается в телеграм-канале.

13 сентября у первокурсников начнутся первые учебные дни-погружения, а у старшекурсников - занятия.

По данным пресс-службы университета, на основном этапе поступления на бюджетные места вуза по программам бакалавриата и специалитета зачислили 2 520 абитуриентов из 80 регионов России. "По информации приемной комиссии, по сравнению с 2020 годом география зачисленных в Дальневосточного федерального университета абитуриентов расширилась на 9 регионов. В итоге 57% первокурсников приедут учиться из-за пределов Приморского края. Несмотря на значительное увеличение бюджетных мест, средний балл ЕГЭ среди поступивших остается стабильно высоким и составляет 73,2", - уточнила пресс-служба.

Самый высокий конкурс зафиксировали среди поступающих на педагогические направления, также в лидерах "Информационная безопасность", "Медицинская биохимия", "Менеджмент", "Электроэнергетика и электротехника".

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте форума. В 2021 году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

На полях форума пройдет традиционная выставка "Улица Дальнего Востока". На ней представят экспозиции все 11 российских дальневосточных регионов. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства президента России в ДФО. Она откроется 2 сентября и будет доступна для гостей и участников форума до 4 сентября. 5 и 6 сентября выставку смогут посетить все желающие жители Владивостока.