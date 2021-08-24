Глава ТПП РФ предложил создать систему защиты сотрудников, сообщивших о коррупции

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России предложил создать комплексную систему защиты сотрудников компаний, которые уведомляют о фактах склонения к коррупции или совершении подобных преступлений. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы. Глава государства поручил разработать комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия органов власти и бизнеса по этому вопросу. В этой работе должна участвовать в том числе ТПП РФ.

"Важным направлением является создание комплексной системы защиты лиц, уведомивших о фактах склонения к коррупции или совершения коррупционных правонарушений. Так как Трудовой кодекс РФ не содержит таких мер защиты, такой сотрудник может быть уволен, понижен в должности или лишен премии на общих основаниях", - сказал Катырин, комментируя поручение.

Другой мерой, которая поможет снизить коррупционную составляющую, он считает "цифровизацию процессов коммуникации бизнеса и власти по наиболее коррупциогенным направлениям". В числе таких направлений он назвал государственные и муниципальные закупки, получение разрешений, справок и лицензирования, регистрацию сделок с недвижимостью, выполнение санитарно-эпидемиологических норм, а также повышение уровня прозрачности деятельности, в том числе государственных корпораций и компаний с государственным участием.

"[Необходима] модернизация существующих цифровых инструментов выявления коррупционных правонарушений, совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции, процедур закупочной деятельности, автоматизация соответствующих процессов", - отметил Катырин.

Барометр коррупции

По его словам, в октябре 2021 года стартует девятый этап специального исследования ТПП РФ "Бизнес барометр коррупции". Это анонимный независимый опрос предпринимателей для замера антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. Такие исследования проводятся с 2015 года и теперь закреплены в Национальном плане по противодействию коррупции на 2021-2024 годы.

"Традиционно результаты исследования будут представлены 9 декабря на ежегодной Всероссийской акции, посвященной международному дню борьбы с коррупцией. В акции принимают участие представители законодательной, исполнительной власти, предприниматели, эксперты в сфере антикоррупционного комплекса и деловой этики, представители науки", - рассказал Катырин.

Он напомнил, что по результатам исследования последнего этапа, проведенного в конце 2020 года, 39,63% опрошенных отметили в качестве наиболее коррумпированного направления получение разрешений, справок, лицензирования, аккредитации, 39,3% - контроль (надзор) за предпринимательской деятельностью, 31,81% - регистрацию сделок с недвижимостью.