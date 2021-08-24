Казахстан планирует увеличить добычу нефти в 2022 году до 87,9 млн тонн

НУР-СУЛТАН, 24 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют нарастить добычу нефти с 86 млн тонн в 2021 году до 87,9 млн тонн в 2022 году. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев.

"Добыча нефти в 2022 году составит 87,9 млн тонн с увеличением в 2026 году до 107,4 млн тонн", - сказал он.

Кроме того, в правительстве рассчитывают, что реальный рост ВВП в 2022 году составит 3,9%.

"В качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий. При данном сценарии в 2022 году реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он ускорится до 5,2%", - уточнил Иргалиев.

Правительство Казахстана в нынешнем году намерено обеспечить рост экономики на 3,5% - 4%.