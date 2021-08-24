Хайнань разрешил иностранным налоговым агентам сдавать на острове квалификационный экзамен

ХАЙКОУ /Китай/, 24 августа. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань разрешили иностранным специалистам в налоговой сфере сдавать на острове квалификационный экзамен. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, в связи с принятым решением налоговое управление провинции подготовило документ, регламентирующий участие граждан других стран в тестах на профессиональную пригодность. Таким образом, иностранцы на Хайнане получили возможность свободно получать сертификат, необходимый для трудоустройства на должность фискального агента.

Как уточнили местные власти, новые правила сдачи квалификационного экзамена для специалистов по налогам действуют только на территории провинции. Соответственно, полученный после прохождения тестов документ не может использоваться в других регионах Китая.

Ответственность за подтверждение профессиональных навыков иностранцев в соответствующей области возлагается на Китайскую ассоциацию по сертификации налоговых агентов. Контроль за сдачей экзаменов будет осуществлять министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения страны, а также центральные органы фискального надзора.

"Иностранцы, сдающие на сертификат налогового агента Хайнаньского порта свободной торговли, будут оцениваться по тем же критериям, что и граждане КНР", - сообщило налоговое управление провинции. В то же время, как отмечается, китайское правительство может изъять сертификат, если в процессе работы гражданина другой страны возникли случаи нарушения законодательства или предприняты "действия, повлекшие за собой негативные последствия".

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.