Bloomberg: главы Apple, Microsoft и Amazon посетят Белый дом для обсуждения киберугроз

ТАСС, 24 августа. Глава корпорации Apple Тим Кук, главный исполнительный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла и генеральный директор компании Amazon Энди Джесси на этой неделе планируют встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме, чтобы обсудить усилия, которые могут предпринять частные компании для улучшения кибербезопасности. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, проведение встречи намечено на среду. На мероприятии могут обсуждаться шаги, предпринимаемые в банковской и энергетической сферах, а также в области водоснабжения для повышения уровня кибербезопасности и укрепления сотрудничества с правительством. Кроме того, вероятно, будет затронута тема повышения безопасности в цепочках поставок при помощи программного обеспечения.

Представители указанных компаний отказались комментировать информацию о предстоящей встрече.

Также на встречу были приглашены представители компаний Google, IBM, JPMorgan Chase & Co и Southern Co.

Тема киберугроз в США

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы в США особую актуальность. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей фирмы JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Ей же СМИ приписывают и атаку, совершенную на сети фирмы - производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отметил, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов и в связи с атакой на Kaseya.