Минсельхоз проработает возможность возмещения затрат на строительство овощехранилищ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу проработать меры поддержки, направленные на увеличение возмещения затрат для сокращения срока окупаемости строительства овощехранилища до 5-7 лет. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Необходимо предусмотреть меры по наращиванию мощностей для хранения овощей. Минсельхоз России по поручению вице-премьера проработает меры поддержки, направленные на увеличение возмещения затрат для сокращения срока окупаемости строительства овощехранилища до 5-7 лет", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, как пояснили в аппарате Абрамченко, валовый сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельхозогранизациях, фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составит 7 млн тонн, что на 3% выше показателя прошлого года. Производство картофеля планируется увеличить на 5%. Как сообщила Абрамченко, собственных овощей открытого грунта должно быть достаточно до нового урожая. Вице-премьер поручила Минсельхозу РФ организовать работу по эффективному планированию производства.