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В Москве ежедневно открывается около 600 новых бизнесов

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, эти показатели на треть больше, чем до кризиса

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Около 600 новых бизнес-проектов открывается в Москве каждый день, что на треть больше показателя, который был до ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

"До пандемии в городе каждый день открывалось 400-450 новых бизнесов, а сейчас - 600", - сказал он.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который ведет Федеральная налоговая служба России, на 10 августа в Москве зарегистрировано 728 765 индивидуальных предпринимателей и компаний. Годом ранее - также на 10 августа - в столице действовало 681 368 субъектов малого и среднего бизнеса.

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