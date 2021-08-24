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Абрамченко поручила проработать меры по снижению цен на перевозку продуктов в РФ

Стоимость автоперевозок выросла от 20 до 50%

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила министерствам совместно с представителями бизнеса проработать меры по снижению цен на услуги по перевозке продуктов в РФ. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"В связи с появлением информации о росте стоимости автоперевозок от 20 до 50% Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу России совместно с представителями бизнеса проанализировать текущую ситуацию и проработать меры решения проблем с логистикой и по снижению цен на транспортные услуги", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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