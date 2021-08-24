Эксперт: Украина к 30-летию независимости оказалась на грани экономического краха

КИЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Идея строительства украинского государства путем отдаления от России привела к тому, что страна на пороге празднования 30-летия независимости находится на грани экономического коллапса и потери еще большей части территории, которая может за этим последовать. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Сама идея укрепления независимости Украины по принципу отдаления от России, которую не поддерживает примерно половина жителей государства, привела к потере рынков, деиндустриализации и ко всему этому кошмарному набору проблем, который есть сейчас", - сказал он.

Начиная с 2014 года, убежден Погребинский, ситуация в стране усугубилась потерей Крыма и конфликтом в Донбассе, что дало возможность властям оправдывать любые антироссийские установки и действия. "Это подталкивает украинское руководство к поведению беспредельщиков, поскольку всегда можно оправдать свои действия тем, что Россия - враг", - пояснил политолог.

В качестве примера он напомнил о решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о закрытии трех украинских оппозиционных телеканалов, принятом только потому, что ресурсы настроены нормально по отношению к РФ. Вопиющим эксперт назвал и блокирование популярного украинского сайта Страна.ua. "Этот сайт, который читает 25 млн людей в месяц, закрыт потому, что власти не нравится его политическая позиция, которая при этом является нормальной примерно для половины страны до сих пор, ну уж для 40% наверняка", - подчеркнул Погребинский.

Такая установка Украины на противостояние с Россией, обратил внимание аналитик, отчасти поддерживается и на Западе, поскольку другие политические оппоненты нынешней украинской власти, такие как экс-президент Петр Порошенко, позволяющие себе даже более хамские выражения в адрес руководства страны, не подпадают под санкции, а их телеканалы продолжают работать. Вместе с тем сама установка "Все хорошо, что делается против России", которая существует на Западе и на Украине, не является вечной и будет ослабевать, считает Погребинский. "И если Украина будет упорствовать в этом вопросе, то может потерять еще гораздо большую часть территории, чем в 2014 году", - предостерег он. Эксперт считает реальной вероятность такой угрозы в будущем, хотя и не в самом ближайшем. "Сегодня силовые структуры контролируют страну в целом, и сейчас не может возникнуть масштабное сепаратистское движение, к примеру в Одессе или Харькове, потому что всех его активистов пересажают до того, как оно сможет усилиться", - пояснил он.

Сценарий распада Украины может стать реальным, когда кризис будет усиливаться и экономические проблемы превратятся в коллапс, полагает Погребинский. Развитие событий может выглядеть так: "К примеру, Одесский горсовет станет игнорировать указания из Киева, поскольку просто не сможет выжить, и тогда возникнет угроза распада страны".

Причины фиаско государства

Оценивая историю украинской государственности за 30 лет независимости, политолог одним из главных ее итогов назвал отсутствие единства страны и консенсуса в обществе по принципиальным вопросам. "Я считаю, что мечта украинского меньшинства, которое формировалось с конца первой трети XIX века и было ориентировано на создание независимого государства, в конце концов осуществилась и Украина получила независимость, причем в тех границах, о которых не могла даже мечтать, - отметил он. - Но даже при таком наследстве от СССР и Российской империи с развитым промышленным и научным потенциалом государство не стало успешным".

Главной проблемой Погребинский считает отсутствие политической нации на Украине и постепенное смещение каждого президента страны в сторону отдаления от России. В итоге, по его словам, "по ключевым вопросам нет единства, страна делится примерно напополам". "Несмотря на агрессивную антироссийскую пропаганду и позицию меньшинства быть подальше от Москвы, подчиняясь при этом кому угодно другому, не менее половины людей ориентированы на хорошие отношения с РФ", - отметил эксперт.

Красноречивым итогом 30-летия независимости Украины, по словам Погребинского, является тот факт, что "страна стала единственным государством на постсоветском пространстве, которое не достигло того уровня валового внутреннего продукта, который был в 1991 году". "По оценкам МВФ, у нас сейчас 75% от того, что было тогда, вот к чему мы пришли за 30 лет независимости", - подытожил он.

В связи с этим политолог также раскритиковал пышные празднества, организованные командой президента Владимира Зеленского к 30-й годовщине независимости, которые, по его мнению, выглядят нелепо на фоне обнищания населения. "Вот пенсионеры наши не понимают, как при такой пенсии в стране могут тратить сотни миллиардов на празднование независимости", - добавил Погребинский.

Шансы на сшивание страны

Политолог высказал пессимистичные оценки относительно возможности восстановления единства государства Украина. "Думаю, что с нынешним руководством шансов нет", - полагает он.

Без разрешения конфликта в Донбассе, по его мнению, ситуация на Украине будет только ухудшаться. Но он не исключил возможности урегулирования при другом руководстве.

После снятия темы войны, пояснил Погребинский, не будет больше оснований оправдывать антироссийскую политику, и Украина могла бы начать строить прагматичные отношения с РФ, возобновить сотрудничество по выгодным направлениям, к примеру, по транзиту газу. "Вот Украина не может жить без транзита газа, даже не потому что она потеряет $2 млрд в год, а потому что у Украины нет возможности обеспечивать теплом страну без ответвления от этой газовой трубы, и это как раз причина возможного коллапса", - отметил он.

Во избежание такого сценария, полагает политолог, "стране необходимо выйти на нормальный режим отношений с РФ, что отвечает национальным интересам большинства жителей Украины".