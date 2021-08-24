Решетников заявил, что РФ рассчитывает достичь договоренностей по климату в Глазго

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает на достижение ключевых международных договоренностей на климатической конференции в Глазго в ноябре, заявил в интервью ТАСС глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Максим Решетников: никто не сказал, что надо бороться с CO2 любой ценой

"Мы рассчитываем, что в ноябре в Глазго будут достигнуты ключевые международные договоренности. Это основа, фундамент. А дальше на этой базе уже предстоит выстраивать климатическую политику. Пока она строится не на фундаменте, а на песке", - сказал Решетников.

"Подчеркну: углеродная нейтральность - одна из целей устойчивого развития, а все цели надо достигать в балансе, оценивать, как они влияют на национальные интересы. Ведь никто не сказал, что надо бороться с CO2 любой ценой", - добавил министр.