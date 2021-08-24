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Решетников: в "углеродном налоге" ЕС есть признаки формирования барьеров в торговле

Попытка заложить стоимость CO2 в цену импорта электроэнергии делает разрыв между развитыми и развивающимися странами непреодолимым

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Текущий вариант трансграничного углеродного регулирования (ТУР) содержит ряд признаков формирования барьеров в торговле, заявил в интервью ТАСС глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

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"В текущем варианте ТУР много признаков использования этой темы (закладывания стоимости CO2 в цену импорта электроэнергии в ЕС) для формирования барьеров в торговле, в экономическом развитии. Если мы реально не будем преследовать цели сокращения или улавливания CO2, не докажем на практике, что это и есть наша цель, то все сведется к протекционизму, закрытию рынков, отсечению технологий, к сегрегации", - сказал Решетников.

"Центральная Азия, Индия, некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона еще не вышли на пик энергопотребления и нуждаются в дешевых источниках энергии. А это углеводород. Попытка заложить стоимость CO2 в цену импорта электроэнергии в ЕС в рамках ТУР, поднимает стоимость CO2 и делает этот разрыв (между развитыми и развивающимися странами) непреодолимым", - добавил министр.

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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