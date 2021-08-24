Решетников: в "углеродном налоге" ЕС есть признаки формирования барьеров в торговле

"В текущем варианте ТУР много признаков использования этой темы (закладывания стоимости CO2 в цену импорта электроэнергии в ЕС) для формирования барьеров в торговле, в экономическом развитии. Если мы реально не будем преследовать цели сокращения или улавливания CO2, не докажем на практике, что это и есть наша цель, то все сведется к протекционизму, закрытию рынков, отсечению технологий, к сегрегации", - сказал Решетников.

"Центральная Азия, Индия, некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона еще не вышли на пик энергопотребления и нуждаются в дешевых источниках энергии. А это углеводород. Попытка заложить стоимость CO2 в цену импорта электроэнергии в ЕС в рамках ТУР, поднимает стоимость CO2 и делает этот разрыв (между развитыми и развивающимися странами) непреодолимым", - добавил министр.