Решетников: РФ хочет избежать спора по ТУР в рамках ВТО, хотя основания для претензий есть

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Положения ТУР (трансграничного углеродного регулирования) Евросоюза пока противоречат принципам Всемирной торговой организации (ВТО), и, хотя у России есть серьезный набор оснований для претензий, она надеется, что до спора дело не дойдет, заявил в интервью ТАСС глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"В принципе, если мы рассмотрим положения соглашений в рамках ВТО, то, по нашим оценкам, ТУР Евросоюза противоречит им. Речь идет и о базовых принципах, таких как "национальный режим" и "режим наибольшего благоприятствования", и введение ограничений на ввоз и многое другое. То есть, у нас есть серьезный набор оснований для претензий. Надеемся, что эти претензии будут урегулированы, и дело не дойдет до спора", - сказал Решетников.

По словам министра, к озабоченности России в рамках ВТО присоединились все партнеры по БРИКС - Бразилия, Китай, Индия, ЮАР; по ЕАЭС; Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Аргентина, Парагвай, Австралия, Япония, Южная Корея, США, Турция, Тайвань.