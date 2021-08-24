Кабмин расширил меры поддержки российских птицеводов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании господдержки российским племенным птицеводческим заводам и фермам.

"Принятое решение будет способствовать наращиванию сырьевой базы для отечественных птицеводческих предприятий, дальнейшему развитию производства мяса птицы, а также инкубационного яйца", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина, распространенном во вторник.

Уточняется, что речь идет о возмещении части прямых затрат на модернизацию и строительство комплексов, занимающихся созданием племенного материала для российских птицеводов. По новым правилам, государство сможет компенсировать таким аграриям до 20% стоимости объекта. Поддержка будет предоставляться в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.

По расчетам Минсельхоза, эта мера поможет обеспечить бесперебойную работу птицефабрик и к 2025 году практически полностью заместить импортную продукцию по этому направлению.

Ранее таким инструментом уже могли воспользоваться предприятия, которые занимаются в том числе созданием или модернизацией овощехранилищ и плодохранилищ, молочных и овцеводческих ферм, селекционно-семеноводческих центров.