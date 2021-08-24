Дефицит бюджета Германии в первом полугодии превысил €80 млрд

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Германия потратила в первые шесть месяцев 2021 года из госбюджета на €80,1 млрд больше, чем заработала. Об этом сообщило во вторник Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

"Меры по борьбе с пандемией продолжают обременять государственные финансы. Это привело ко второму по величине дефициту в первой половине года с момента объединения Германии в 1991 году", - заявил представитель ведомства Штефан Хауф.

В 2020 году экономика ФРГ столкнулась с двумя локдаунами, второй начали смягчать лишь весной 2021 года. Государство выделило многомиллиардные субсидии на поддержку бизнеса. Парламент для этого специально отменил так называемое правило долгового тормоза, которое запрещает тратить из бюджета больше, чем зарабатывать.

Пандемия привела к снижению многих ключевых экономических показателей в Германии. В частности, на 8,5% сократились объемы промышленного производства, на 5% понизился ВВП, на 9,3% - импорт, на 7,1% - экспорт. Расходы бюджета Германии в 2020 году превысили доходы на 4,4% ВВП, или на €139,6 млрд.