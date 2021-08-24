Минцифры разрабатывает несколько видов систем по борьбе с мошенническими звонками

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывает несколько концепций систем для борьбы со звонками с подменных номеров на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что ознакомилась с письмом "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) главе Минцифры Максуту Шадаеву. В нем предлагается ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и, возможно, сам процесс подмены. Также, по данным газеты, в документе идет речь о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.

В министерстве уточнили, что на момент подготовки материала в Минцифры письмо не поступало.

"Борьба с мошенническими звонками включена в мероприятия федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика". В частности, сейчас в ведомстве в разной степени готовности разрабатываются концепции систем, предназначенных для борьбы с звонками с подменных номеров на территории РФ", - отметили в Минцифры.

Там добавили, что при разработке учитываются в том числе вопросы скорости внедрения, затрат операторов, системности проекта и его готовности противостоять новым угрозам (в случае блокирования одного из возможных каналов поступления вызовов с подменным номером, неминуемо преступность оперативно перейдет на другие каналы). "При разработки концепции системы мы тесно взаимодействуем с ЦБ, Банками, Операторами, компаниями в сфере ИБ", - пояснили в министерстве.