Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях в работе сервисов компании

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Пользователи фиксируют сбои в работе сервисов компании "Яндекс". Об этом говорится на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

К 9:54 мск было зафиксировано 442 отчета о сбоях в работе "Яндекса". При этом 93% пользователей сообщали о сбоях в работе сайта, а 7% отмечали проблемы с почтой.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Воронеже.

В свою очередь в пресс-службе сервиса "Яндекс Go" сообщили ТАСС, что кратковременные сбои зафиксированы в работе заказа такси, еды, продуктов, доставки посылок, аренды машин и просмотра расписания транспорта.

"У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекс Go". Наши специалисты работают над устранением сложностей. Приносим извинения за неудобства", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Позже в компании сообщили, что все сервисы "Яндекс Go" работают штатно. Работа сайта восстановлена.