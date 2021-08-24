Мосбиржа допустит к торгам акции Robinhood, MSCI и Pinterest

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московская биржа c 1 сентября 2021 года планирует допустить к торгам 77 иностранных акций, среди которых бумаги Robinhood, MSCI, Pinterest, JPMorgan Chase & Co., F5 Networks, и др. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 281. Отмечается, что в дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях, дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала - по американским бумагам в долларах США.