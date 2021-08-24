Создатели программ для искусственного интеллекта смогут получить до 3 млрд руб. субсидиями

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Разработчики аппаратно-программных комплексов (АПК) для развития технологий искусственного интеллекта смогут получить федеральные субсидии, на реализацию одного проекта им доступно до 3 млрд рублей. Как сообщает во вторник пресс-служба правительства России, порядок и условия предоставления такой поддержки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идет о разработке технологий искусственного интеллекта, которые смогут найти применение в различных высокотехнологичных отраслях экономики. Получить субсидии можно на проекты, которые будут реализованы в течение шести лет, - говорится в сообщении. - Размер субсидии составит до 500 млн рублей в год. Таким образом, в целом на один проект разработчик может получить до 3 млрд рублей".

За счет господдержки производителям разрешается возместить до 70% затрат. Деньги, в частности, можно направить на исследования и разработку продукции, оплату труда сотрудников, оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление прототипов АПК и их пилотных партий.

Организация, претендующая на получение субсидий, должна дать обязательство, что выручка от реализации разработанных программ не менее чем двукратно превысит сумму предоставленной поддержки. Для получения субсидий претендентам предстоит пройти конкурсный отбор, порядок и условия которого будут опубликованы на сайте Минпромторга.

В 2021 году на субсидии разработчикам АПК в федеральном бюджете предусмотрено 1,5 млрд рублей. Работа ведется в рамках государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".