Савельев: для создания лоукостера на Дальнем Востоке пока нет необходимого пассажиропотока

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Для создания лоукостера на Дальнем Востоке прямо сейчас нет необходимого пассажиропотока, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Это [создание третьего лоукостера] может быть, его надо двигать ближе к Дальнему Востоку, но для этого нужен пассажиропоток. Мы сначала должны убедиться, что есть люди, иначе не окупается эта история", - сказал он.

"Для Дальнего Востока пока не хватает количества пассажиров, которые смогли бы летать и были бы мобильны внутри региона. Но мы верим в развитие Дальнего Востока", - добавил министр.

Ранее Савельев сообщал, что вопрос создания дальневосточного лоукостера будет решаться в зависимости от того, как будет развиваться авиакомпания "Аврора". Также Савельев сообщал ТАСС, что, по его мнению, наличие трех лоукостеров, считая уже летающую "Победу", полностью покроет спрос на низкобюджетные перевозки по России. О планах по запуску дочернего лоукостера сообщала S7.