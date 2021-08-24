Ростех представил очки для борьбы с бессонницей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" Ростеха впервые представил прототип очков для борьбы с бессонницей, а также назвал их предварительную стоимость, сообщила госкорпорация. Серийное производство очков должно начаться с 2022 года.

"Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" впервые представил прототип очков для борьбы с бессонницей Blue Sky pro. Изделие позволяет проводить профилактику нарушений сна и в течение одного-двух дней восстанавливать суточные биоритмы", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков, компания ориентируется на выпуск 15 тыс. штук. Их цена может составить от 7 тыс. до 30 тыс. рублей в зависимости от используемого материала.

Очки будут производиться на Самарском электромеханическом заводе концерна "Техмаш".

Как поясняет Ростех, очки позволяют проводить профилактику нарушений сна и в течение одного-двух дней восстанавливать суточные биоритмы. Они предназначены для массового использования, но могут применяться военнослужащими для восстановления сил.

Излучаемый очками свет активирует работу мозга и внутренние биологические часы, они также должны облегчать привыкание к смене часовых поясов и улучшать самочувствие.