В ММК заявили, что введение пошлин на сталь привело к снижению цен

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Введение в РФ экспортных пошлин на стальную продукцию в конце июня привело снижению цен и увеличению предложения на российском рынке. Об этом говорится в обзоре "Ожидаемая динамика цен на металлопродукцию в России и в мире в августе - октябре 2021 года" "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), с которым ознакомился ТАСС.

По данным ММК, в июле цены российских трейдеров на горячекатаный стальной прокат в Центральном федеральном округе снизились на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, на холоднокатаный прокат - на 9%.

"В июле российский рынок металлопроката показал устойчивое снижение впервые за последние месяцы. Решение российского правительства от 25 июня ввести временные пошлины с 1 августа значительно повлияло на настроение российских потребителей металлопродукции в июле. Ожидая рост предложения металлопроката на домашнем рынке и уступок со стороны сталелитейщиков, конечные потребители начали сокращать закупки. На вторичном рынке металлопродукции предложение превысило спрос", - говорится в обзоре.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.

В зависимости от степени "передела" (переработки) черных металлов для каждой категории продукции определена своя минимальная пошлина: для окатышей и иной продукции пошлина она составляет не менее $54 за тонну, для плоского горячекатаного проката, арматуры - не менее $115 за тонну, для холоднокатаного проката, проволоки - не менее $133 за тонну, для нержавеющей стали и ферросплавов - не менее $150 за тонну.

Решение о введении экспортной пошлины на продукцию металлургии было согласовано в конце июня на заседании правительства. Как отмечал первый вице-премьер Андрей Белоусов, введение временной пошлины - это не наказание металлургических компаний, а меры по защите внутреннего рынка. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в свою очередь заявлял, что прибыль металлургической отрасли составила в первом квартале 2021 года 570 млрд рублей, а по итогам года она может достигнуть от 2,1 трлн до 2,3 трлн рублей, что связано с увеличением экспорта металлов из РФ и ростом мировых цен.