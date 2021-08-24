Минтруд назвал регионы, где зафиксировали наибольший уровень бедности в России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уровень бедности по РФ составляет 12,1%, при этом наибольший уровень бедности фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в данных Минтруда, представленных замдиректора департамента информационных технологий Андреем Лебедевым на пленарной сессии форума "Сообщество".

Согласно данным, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1%. При этом наибольший уровень бедности фиксировался в Туве - 34,1,%, Ингушетии - 30% и Кабардино-Балкарской Республике - 24,2%.