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Минтруд назвал регионы, где зафиксировали наибольший уровень бедности в России

Речь идет о Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии
Кызыл, Республика Тыва Kirill Skorobogatko/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Кызыл, Республика Тыва
© Kirill Skorobogatko/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уровень бедности по РФ составляет 12,1%, при этом наибольший уровень бедности фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Об этом говорится в данных Минтруда, представленных замдиректора департамента информационных технологий Андреем Лебедевым на пленарной сессии форума "Сообщество".

Согласно данным, по итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1%. При этом наибольший уровень бедности фиксировался в Туве - 34,1,%, Ингушетии - 30% и Кабардино-Балкарской Республике - 24,2%.

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