Почти 60 грантов выдали в Приморье на создание семейных ферм с 2012 года

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Почти 60 грантов суммой до 30 млн рублей выдали жителям Приморского края на развитие семейных ферм с 2012 года, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"На реализацию проектов по развитию семейных ферм в Приморском крае с 2012 года выдано уже 58 грантов. Государственная поддержка призвана помочь фермеру вывести хозяйство на новый уровень, увеличить объемы производства и создать новые рабочие места на сельских территориях края", - цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца.

Государственная поддержка сельхозпроизводителям региона оказывается в рамках программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края". Получить господдержку до 30 млн рублей можно на создание семейных ферм в области животноводства и растениеводства. К участию в отборе допускаются крестьянские (фермерские) хозяйства, проработавшие не менее года, обладающие собственными ресурсами в виде техники или скота, а также производящие сельскохозяйственную продукцию.

"Обязательным условием является наличие собственных средств в размере 30% от стоимости проекта. В текущем году гранты на общую сумму 142 млн рублей выданы пяти получателям", - добавили в пресс-службе.