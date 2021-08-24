СШХ может стать приоритетным проектом социально-экономического развития в УФО

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Северный широтный ход (СШХ) может стать одним из приоритетных проектов социально-экономического развития, которые к ноябрю должны быть отобраны курирующим Уральский федеральный округ вице-премьером Юрием Борисовым. Об этом сообщил ТАСС полпред президента в округе Владимир Якушев.

"То, что касается возможностей и потенциала Уральского федерального округа, у нас в каждом регионе могут быть такие проекты. Я думаю, что мы с Юрием Ивановичем эту тему очень предметно обсудим. <...> А проектов много, в частности, Северный широтный ход тоже [требует] предметного и серьезного обсуждения. Я думаю, что в ближайшее время мы с ним эту всю историю проговорим, и такие проекты, которые будут поддерживаться на уровне правительства, у нас есть", - сказал Якушев.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.

О том, что вице-премьерам следует курировать федеральные округа, президент РФ Владимир Путин заявил во время прямой линии 30 июня.