В Благовещенске к 2025 году построят транспортно-логистический терминал

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 августа. /ТАСС/. Транспортно-логистический терминал с объемом грузопереработки свыше 300 тыс. тонн построят в Благовещенске к 2025 году. Его задача - снизить транспортную нагрузку на центр города и сократить издержки на доставку грузов в Амурскую область. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей региона.

"Статус приоритетного получил проект создания современного транспортно-логистического терминала в Благовещенске с объемом грузопереработки свыше 300 тыс. тонн. Его планируют возвести в районе Астрахановка в период с 2023 по 2025 годы. Амурская компания ООО "Диспетчер" готова вложить в его реализацию порядка 417 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Новое предприятие позволит создать более 30 новых рабочих мест. "А объем налогов в бюджеты разных уровней за 12 лет составит около 787 млн рублей. Проекту будет оказана необходимая поддержка для запуска в обозначенные сроки", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской

По данным минэкономразвития области, в регионе приоритетными для экономики являются сферы транспортной логистики, туризма, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, жилищного строительства, лесопереработки, производства строительных материалов и лекарственных средств, а также нефте- и газохимической промышленности.