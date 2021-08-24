Кремль положительно оценивает меры по сдерживанию цен на продукты в России

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Кремль позитивно оценивает действия, которые правительство РФ принимает для сдерживания цен на продукты в стране. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, безусловно", - ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, ситуация с ценами на продукты непростая и требует внимания, правительство РФ занимается ей на постоянной основе.

"Правительство контролирует ситуацию с ценами. И на этот счет есть прямое поручение президента России", - сказал он.

Представитель Кремля обратился к словам главы российского государства Владимира Путина о том, что цены на продукты в РФ растут из-за мировой конъюнктуры, а также некоторых внутрироссийских процессов. "И тем, и другим правительство занимается. Но, действительно, ситуация непростая. И в этой связи [кабмин ей] занимается постоянно, на постоянной основе", - сказал Песков.