Региональный штаб по газификации населения начал работу в Татарстане

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Региональный штаб по газификации начал работу в Татарстане. Соответствующее распоряжение премьер-министра республики Алексея Песошина опубликовано на портале правовой информации.

"Региональному штабу разработать и утвердить план мероприятий газификации объектов в Республике Татарстан", - указано в документе.

Председателем штаба стал вице-премьер региона, глава Минпромторга республики Альберт Каримов, его заместителем - замминистра промышленности и торговли Марат Минибаев.

Штаб создан, чтобы систематизировать работу и осуществлять координацию между органами государственной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления, ООО "Газпром трансгаз Казань" и другими организациями по оперативному решению вопросов газификации в регионе. В состав штаба вошли руководство "Газпром трансгаз Казань", правительство региона, представители министерств. Всего 26 человек.

По данным компании "Газпром", уровень газификации республики в 2021 году достиг 99,6%.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.