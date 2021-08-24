Volvo покупает в Китае компанию JMC для производства собственных грузовиков

ШАНХАЙ, 24 августа. /ТАСС/. Шведский автопроизводитель Volvo намерен приобрести китайскую компанию JMC Heavy Duty Vehicle (JMC) для запуска производства грузовиков в КНР под собственным брендом. Соответствующая договоренность уже достигнута между сторонами, сообщает во вторник шанхайский информационный ресурс Yicai Global.

Согласно совместному заявлению сторон, пишет ресурс, сумма сделки по покупке JMC Heavy Duty Vehicle, которая является дочерней компанией государственной Jiangling Motors, составит около 800 млн юаней (порядка $125 млн). На предприятии JMC в северной провинции Шаньси может осуществляться штамповка, сварка, изготовление кабин, покраска и окончательная сборка грузовиков.

На этом предприятии, расположенном в городе Тайюань, Volvo планирует собирать свои новые модели Volvo FH, Volvo FM и Volvo FMX. Производство должно начаться в конце 2022 года, а его объем составит до 15 тыс. грузовиков в год. Данная сделка, пишет ресурс, все еще ожидает одобрения со стороны регулирующих органов.

В 2020 году общий объем продаж грузовиков в Китае вырос на 13,7% в годовом выражении и составил 1,62 млн единиц. По данному показателю КНР занимает первое место в мире.