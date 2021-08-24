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Власти Литвы оставят без субсидий компании, торгующие с Белоруссией

Те, кто ведет бизнес с белорусскими партнерами, "уже привыкли к неожиданностям со стороны автократического государства", заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Литовские компании, сотрудничающие с партнерами в Белоруссии и пострадавшие от санкций ЕС против Минска и взаимных ограничительных мер, рассчитывать на получение государственной поддержки в виде субсидий из бюджета не смогут. Об этом во вторник в эфире национального радио LRT заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

"Скажу прямо: ни о каких субсидиях не может быть и речи, - сказала она. - Мы понимаем, что есть трудности, но надеемся, что они временные". Министр отметила, что те, кто занимается бизнесом с Белоруссией, "уже привыкли к неожиданностям со стороны автократического государства".

В середине августа глава госкомпании "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") Мантас Бартушка заявил, что потеря транзита белорусских калийных удобрений, которые перевозятся в Клайпедский государственный морской порт, приведет к дефициту средств на содержание инфраструктуры железных дорог в размере €60 млн, которые, по его мнению, придется компенсировать субсидиями из госбюджета. Вся цепочка транзита экспорта белорусских удобрений, по оценке Бартушки, недосчитается €100 млн. Белорусские грузы, среди которых значительная доля приходится на удобрения и нефтепродукты, до сих пор обеспечивали около 30% перевалки Клайпедского порта.

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БелоруссияЛитва
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