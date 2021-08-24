"Автоваз" прогнозирует сохранение дефицита электрокомпонентов до II квартала 2022 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Автоваз" прогнозирует продление глобального кризиса на рынке электронных компонентов до II квартала 2022 года. Об этом сообщил президент компании Николя Мор на Московском международном форуме автомобилестроения (IMAF).

"Кризис с поставками электронных компонентов может продлиться до II квартала 2022 года", - заявил Николя Мор.

"Автоваз" за последние месяцы несколько раз приостанавливал производство на некоторых линиях. Ранее сообщалось, что автопроизводитель с 23 августа приостановит работу на всех трех линиях по производству автомобилей завода в Тольятти на неделю из-за проблем с поставками электронных компонентов Bosh.

Завод "Lada Ижевск", который использует для сборки Lada Vesta иные компоненты, продолжит работать в нормальном режиме.

"Автоваз" - лидер на российском рынке автопроизводителей. Его продажи в январе - июле 2021 года выросли на 42% в годовом выражении, до 232,23 тыс. авто, а непосредственно в июле - на 3%, до 32,01 тыс. штук.

Рынок автокомпонентов

Ассоциация европейского бизнеса в России ранее заявляла, что ожидает текущим летом снижения объемов продаж в России большинства автопроизводителей из-за дефицита электронных комплектующих во всем мире.

В последние месяцы мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Американская General Motors, японская Toyota Motor, южнокорейская Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых своих заводов или снизить объемы производства из-за перебоев в поставках микросхем.