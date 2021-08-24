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Новосибирские власти намерены получить бюджетные кредиты на 18 проектов

Средства потребуются на создание транспортной инфраструктуры и прокладку инженерных сетей в проектах комплексного развития территорий

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области выбрали 18 региональных проектов, на реализацию которых планируется получить инфраструктурные бюджетные кредиты от федерального центра по ставке не более 3% годовых. В их числе проекты нового индустриального парка, комплексного развития территорий, сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Москву.

"Несколько проектов - на память скажу, что их 18 - мы заявили в комиссию на отбор. В ближайшее время отмашка на их реализацию будет дана. Направления самые разные, [например], инфраструктура под несколько инвестиционных проектов", - сказал он.

По словам губернатора, в списке проект нового индустриального парка "Южный ПЛП" между городами Бердском и Искитимом, где компания Nestle планирует построить фабрику по изготовлению кормов для кошек и собак. Власти сформировали вокруг резидента территорию для размещения будущих подобных производств, для подвода коммуникаций планируется использовать в том числе бюджетные кредиты.

Также, отметил Травников, средства потребуются на создание транспортной инфраструктуры и прокладку инженерных сетей в проектах комплексного развития территорий - власти определили под эти цели 25 участков области, на шести площадках, связанных со сносом аварийного жилого фонда, работы начнутся в 2021 году.

В апреле президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где предложил предоставлять инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых. Согласно поручению, кредиты будут выдаваться со сроком погашения до 15 лет. Всего до конца 2023 года власти планируют выделить на такие инфраструктурные кредиты не менее 500 млрд рублей.

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