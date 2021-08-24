"Автоваз" может начать производство электромобиля Lada в 2027-2028 годах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Автоваз" может начать производство автомобиля Lada с электродвигателем в 2027-2028 годах. Об этом сообщил президент компании Николя Мор на Московском международном форуме автомобилестроения (IMAF).

"Мы надеемся, что Lada начнет производство электромобилей в 2027-2028 годах. Это те планы, которые мы будем обсуждать с правительством, как это можно реализовать", - сказал он.

В июле Мор сообщал, что срок формирования необходимых условий для вывода электрических Lada на российский рынок составит до 10 лет.

По его словам, производство электромобилей требует поддержки со стороны государства.

"Автоваз" - лидер на российском рынке автопроизводителей. Продажи в январе - июле выросли на 42% в годовом выражении, до 232,23 тыс. авто, а непосредственно в июле - на 3%, до 32,01 тыс. машин.