Три новых резидента АЗРФ инвестируют в экономику Коми более 100 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 24 августа. /ТАСС/. Три новые компании Республики Коми получили статус резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ). Они намерены вложить более 100 млн рублей и открыть 188 новых рабочих мест до конца 2022 года, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы министерства экономического развития и промышленности региона.

"Еще три компании Коми получили статус резидента Арктической зоны РФ <…>. По итогам заочного заседания комиссии Минвостокразвития России по всем проектам было принято положительно решение. Общий объем инвестиций по проектам составит 100 млн 255 тыс. рублей, планируется создание 188 рабочих мест. Реализацию проектов планируется завершить до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

В частности, ООО "Интинское" подало заявку с проектом оленеводства в городе Инте. Предприятие планирует открыть производство продукции из оленины, пекарню и собственный магазин. Инвестиции оцениваются в 6 млн рублей, планируется создать 153 рабочих места.

Предприятие "КСЦ" заявило проект строительства ремонтно-механических мастерских в городе Усинске для ремонта и обслуживания грузовой и специальной техники, которая применяется на нефтегазовых месторождениях в Усинском районе Коми и в соседнем Ненецком автономном округе. На этой территории сконцентрировано большое количество специализированной техники, поэтому необходим квалифицированный ремонт для безопасного ее использования. Предприятие намерено инвестировать 92 млн рублей и открыть 20 рабочих мест. Компания "Арктика Сервис" представила проект строительства комплекса придорожного сервиса в границах городского округа Усинск вдоль федеральной трассы Печора - Усинск - Нарьян-Мар. Планируется построить гостиницу, столовую и другие сооружения. На данный момент объекты придорожного сервиса в этом направлении отсутствуют. Предприниматель намерен вложить 9,2 млн рублей и открыть 15 рабочих мест.

Как сообщили ТАСС в центре "Мой бизнес" Коми, который является управляющей компанией Арктики и сопровождает инвестиционные арктические проекты в регионе, на данный момент в Коми насчитывается девять резидентов Арктической зоны РФ, включая эти три новые компании, соглашения с которыми будут подписаны в ближайшее время. Помимо этого, рассматриваются еще 35 заявок от потенциальных резидентов.

В Арктическую зону Российской Федерации на территории Коми входят городские округа Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район.