ЦБ предлагает ввести институт небанковских поставщиков платежных услуг

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Банк России предлагает ввести институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), в рамках которого некредитные финансовые организации (НФО) и нефинансовые организации смогут оказывать платежных услуги. Это следует из опубликованного доклада ЦБ для общественных консультаций "Совмещение видов деятельности на финансовом рынке".

"НФО и нефинансовые организации, принявшие участие в консультациях при подготовке настоящего доклада, проявили высокую степень заинтересованности в оказании платежных услуг в целях повышения удобства и качества обслуживания клиентов, а также снижения своих издержек при переводах денежных средств",- отмечает регулятор.

В докладе ЦБ предлагает ввести институт НППУ с двумя типами платежных услуг: инициирование переводов при наличии согласия клиентов путем направления распоряжений к банковским счетам клиентов в кредитных организациях и осуществление переводов, включающее прием электронных средств платежа (платежные карты, электронные кошельки, онлайн-переводы), агрегирование переводов и открытие электронных кошельков для субъектов малого и среднего бизнеса.

При этом НФО и нефинансовые организации смогут получить статус НППУ при условии включения в реестр Банка России и соответствия требованиям к минимальной стоимости чистых активов и к ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма - прим. ТАСС), а также при соответствии должностных лиц таких организаций квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

"При допуске НФО к деятельности НППУ будут учитываться действующие пруденциальные требования, в том числе к финансовой устойчивости", - указано в докладе. В отношении НППУ также будут законодательно установлены требования об организации системы управления рисками, обеспечении информационной безопасности, непрерывности деятельности и др.

НППУ смогут при необходимости использовать платежную инфраструктуру. Для этого им будет предоставлено право участия в платежных системах, включая платежную систему Банка России.

Банк России будет осуществлять надзор и наблюдение за деятельностью НППУ.