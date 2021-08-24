ЦБ предлагает разрешить страховщикам заниматься инвестконсультированием

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Банк России предлагает разрешить совмещение деятельности страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), микрофинансовых организаций (МФО) и управляющих компаний (УК) с деятельностью по инвестиционному консультированию. Об этом говорится в подготовленном для общественных консультаций докладе регулятора.

По мнению ЦБ, инвестиционное консультирование позволяет упростить для граждан и организаций принятие инвестиционных решений. "Существующие регуляторные ограничения на совмещение инвестиционного консультирования с иными видами финансовой деятельности препятствуют развитию рынка инвестиционного консультирования и приводят к его необоснованной фрагментации. Кроме того, такие ограничения косвенно стимулируют финансовые организации предлагать клиентам услуги, сходные по экономическому содержанию с инвестиционным консультированием, но не соответствующие установленному законодательством определению данной деятельности", - пояснил регулятор.

Для введения соответствующих изменений планируется внести корректировки в законодательство о рынке ценных бумаг, страховом деле, НПФ, инвестиционных фондах и микрофинансовых организациях. При этом возникающие риски несоблюдения фидуциарных обязанностей инвестсоветника (в том числе предоставление инвестиционных рекомендаций с нарушением требований по управлению конфликтом интересов) вызовут необходимость совершенствования и соответствующих требований к деятельности инвестсоветников, считают в ЦБ.

Также для обеспечения дополнительной защиты прав клиентов финансовых организаций может потребоваться корректировка подходов к определению деятельности по инвестиционному консультированию, добавили там. При этом осуществление деятельности по инвестиционному консультированию страховщиками, НПФ, МФО и УК не вызовет необходимости изменять требования к достаточности капитала таких организаций, так как деятельность инвестсоветников не связана с принятием дополнительных финансовых рисков.