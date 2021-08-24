ЦБ опубликовал консультативный доклад по совмещению видов деятельности на финансовом рынке

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ предложил расширить возможности по совмещению видов деятельности на финансовом рынке. Свое видение регулятор представил в опубликованном докладе для общественных консультаций.

"Банк России предлагает обсудить расширение возможностей по совмещению видов деятельности на финансовом рынке. Совмещение видов деятельности позволит повысить качество и доступность финансовых услуг за счет увеличения конкуренции на финансовом рынке, развития кросс-секторальных финансовых продуктов, а также ускорения цифровой трансформации и снижения издержек финансовых организаций", - отмечается в докладе.

Приоритетные направления

Регулятор предлагает приоритетно реализовать инициативы, связанные с совмещением комплементарных видов деятельности. Это, например, осуществление финансовыми организациями агентской деятельности по предложению клиентам нефинансовых услуг. А также видов деятельности со схожим базовым риском, например, деятельности страховщика жизни и НПФ.

"Это не потребует масштабной перестройки бизнес-процессов финансовых организаций, а также не приведет к значительному увеличению рисков на финансовом рынке. Связанные с таким совмещением риски могут быть ограничены действующими регуляторными требованиями при их незначительной модернизации", - указывает ЦБ.

Примером такого совмещения, по мнению регулятора, является банковская деятельность. В докладе отмечается, что банки сегодня имеют возможность осуществлять как комплементарные виды деятельности (например, агентскую деятельность по предложению клиентам нефинансовых услуг и деятельность индивидуального доверительного управляющего), так и виды деятельности со схожим базовым кредитным риском (например, деятельность брокера). "При этом риски такого совмещения ограничиваются не запретами, а пруденциальными требованиями, что не препятствует развитию банков и позволяет их клиентам получать полный набор финансовых услуг", - подчеркивает регулятор.

Риски совмещения деятельности

При этом ЦБ отмечает, что расширение возможностей по совмещению видов деятельности связано с увеличением рисков. "Усложнение корпоративного управления и управления конфликтами интересов, рост влияния операционных рисков и усиление взаимозависимости разных видов деятельности - ключевые вызовы для финансовых организаций, совмещающих несколько видов деятельности",- указывает регулятор.

Поэтому, как подчеркивается в докладе, контроль рисков - основная цель установления пруденциальных требований к совмещению видов деятельности. "Совмещение видов деятельности, при котором организации не смогут эффективно управлять своими рисками или их риски будут непрозрачны для регулятора, недопустимо", - указывает ЦБ.

В тоже врем расширение возможностей по совмещению видов деятельности позволит начать на финансовом рынке переход к регулированию по видам деятельности. "Финансовые организации смогут осуществлять новые виды деятельности без необходимости создавать для этого отдельные юридические лица. При этом регулирование сходных по экономической природе видов деятельности будет единым и риск-ориентированным", - указывает регулятор.

По итогам обсуждения доклада планируется подготовить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, необходимые для реализации указанных в докладе инициатив. Обсуждение доклада, по словам зампреда регулятора Владимира Чистюхина может длиться продолжительное время. "По моим ощущениям, понадобится два года на подготовку регулятивных решений и 3 года на переходный период. Более сложные вопросы могут затянуться на более длительный срок", - отметил он на брифинге.

На первую реакцию ЦБ рассчитывает до 1 октября 2021 года.