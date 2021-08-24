В "Газпроме" заявили, что ресурсная база "Северного потока-2" готова к запуску газопровода

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ресурсная база "Северного потока-2" полностью готова к запуску газопровода, запасов газа хватает для заполнения согласно плану. Об этом в эфире телеканала " Россия-1 " сообщил главный инженер Ямальского газопромыслового управления "Газпром добыча Надым" Азамат Усманов.

"За летний период мы провели массу работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, осенне-зимний период наиболее сложный с точки зрения транспортировки и добычи газа. Все оборудование в норме, согласно технологическому регламенту проверено, не ждем никаких неприятностей. Газа хватит, его достаточно, чтобы обеспечить любое заполнение согласно поставленным задачам", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности компании к запуску и работе "Северного потока - 2".

Ранее "Газпром" сообщил, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

В конце июля сообщалось, что "Северный поток - 2" завершен на 99%, баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке. Первая нитка трубопровода была завершена в июне этого года. Президент РФ Владимир Путин 20 августа заявлял, что строительство газопровода близится к завершению, осталось проложить 15 км по морю.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.